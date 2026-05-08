Nella settimana più complessa per il Milan, circola un video che mostra Zlatan Ibrahimovic vicino a un monumento NFL, alimentando le discussioni tra i tifosi sulla sua presenza. La situazione si aggiunge alle tensioni legate alla sua posizione nel club, poiché Ibrahimovic è sotto contratto con il proprietario del club, anziché con il Milan stesso. Recentemente, si è anche diffusa l’immagine di lui mentre si faceva rasare i capelli da Tom Brady, un gesto che ha attirato l’attenzione sui social.

In termini di ruolo, è tutto ineccepibile. Inattaccabile. In termini di opportunità, magari, un po' meno. Non è stata la prima volta e non sarà l'ultima in cui Ibrahimovic affida ai social qualcosa di frivolo quando il Milan attraversa un momento complicato. Zlatan, da quando riveste un ruolo di rilievo nella galassia rossonera, ha senza dubbio imparato ad agire in forma collegiale e a condividere determinate situazioni, ma l'autoreferenzialità rimane parte della sua essenza. È nel suo dna, lo caratterizza da sempre. L'ultimo post sui social risale al 5 maggio e lo ritrae seduto con Tom Brady alle spalle che gli sta rasando i capelli a zero con la macchinetta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cosa fa Ibra per il Milan (oltre a farsi rasare i capelli da Tom Brady)

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Panoramica sull’argomento

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"Una scommessa è una scommessa" ha scritto Zlatan Ibrahimovic sul suo profilo Instagram , pubblicando le foto del suo nuovo look. A rasarlo è stato l'amico di lunga data Tom Brady, leggenda del football americano. : @zlatan via Instagram - facebook.com facebook

"Una scommessa è una scommessa" ha scritto Zlatan Ibrahimovic sul suo profilo Instagram , pubblicando le foto del suo nuovo look. A rasarlo è stato l'amico di lunga data Tom Brady, leggenda del football americano. : @Zlatan via Instagram x.com