Uomo trovato morto in strada nella notte a Cologno Monzese nel Milanese | carabinieri sul posto

Nella notte, lungo viale Liguria a Cologno Monzese, un uomo di 60 anni è stato trovato senza vita in strada. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La dinamica dell’accaduto e le cause del decesso sono al momento ancora sconosciute. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’evento. La salma è stata mossa per le verifiche del caso.

Il corpo di un uomo di 60 anni è stato trovato questa notte in strada, lungo viale Liguria, a Cologno Monzese (Milano). Sul posto 118 e carabinieri di Sesto San Giovanni. Ancora sconosciute le cause del decesso. Non si esclude al momento nessuna ipotesi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Dramma nel Milanese, uomo trovato morto in strada Leggi anche: Boato nel cuore della notte a Cologno Monzese, salta in aria un bancomat: indagano i carabinieri Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dramma nel Milanese, uomo trovato morto in strada; Uomo trovato morto in strada nella notte a Cologno Monzese nel Milanese; Dramma nel Milanese uomo trovato morto in strada. Dramma nel Milanese, uomo trovato morto in stradaEra immobile, in strada. A notare il corpo di un uomo in viale Liguria, a Cologno Monzese (Milano), poco prima delle cinque della nottata di mercoledì 29 aprile, è stato un passante che ha dato ... milanotoday.it Una storia travolgente, le musiche senza tempo degli ABBA e tutta l’energia del grande musical. Arriva a Cologno Monzese “Mamma Mia… che musical!”, uno spettacolo capace di emozionare e far cantare il pubblico di tutte le età. Sabato 2 maggio Or - facebook.com facebook