A Colli sul Velino è stato pubblicato un bando per l’assunzione di nuovi autisti di scuolabus a tempo indeterminato. Per partecipare, è necessario presentare domanda attraverso il portale inPA, rispettando i requisiti tecnici richiesti. La posizione prevede un orario di lavoro part-time, che influisce sulla retribuzione annua lorda prevista. Le candidature devono essere inviate entro i termini stabiliti, seguendo le modalità indicate nel bando ufficiale.

? Domande chiave Quali requisiti tecnici servono per candidarsi tramite il portale inPA?. Quanto incide l'orario part-time sulla retribuzione annua lorda prevista?. Come si svolgeranno le prove pratiche e le verifiche di sicurezza?. Chi può accedere alla fase di preselezione se superate i candidati?.? In Breve Contratto part-time da 18 ore settimanali con RAL circa 10.226 euro.. Scadenza candidature tramite portale inPA fissata per l'8 giugno 2026.. Costo di 10,00 euro per il versamento del contributo di ammissione.. Preselezione prevista qualora il numero di domande superi i 20 candidati..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colli sul Velino: bando per nuovi autisti scuolabus a tempo indeterminato

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