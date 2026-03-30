Veritas cerca autisti e netturbini anche a tempo indeterminato

Veritas ha avviato una selezione per autisti e netturbini, rivolta a uomini e donne in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, della patente C o superiore e della Cqc, la Carta di qualificazione del conducente. Le assunzioni previste includono anche contratti a tempo indeterminato. La ricerca mira a coprire posizioni per la gestione di veicoli destinati al trasporto di merci e alla raccolta dei rifiuti.

Posizioni aperte in tutta la città metropolitana, la domanda tramite le agenzie per il lavoro, anche per extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. I dettagli Veritas cerca autisti e netturbini. La ricerca è rivolta a uomini e donne, in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, della patente C o superiore e della Cqc, la Carta di qualificazione del conducente, necessaria per guidare veicoli per il trasporto professionale di merci o persone. Per i candidati extracomunitari, è necessario un permesso di soggiorno valido. A seguire i dettagli su candidatura e professione. Gli autisti si occuperanno dei servizi pubblici... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Veritas cerca autisti e netturbini, anche a tempo indeterminato Articoli correlati Leggi anche: Rap, via libera a 41 nuove assunzioni a tempo indeterminato fra autisti e operai Sicilia, Ast: concorso pubblico per 73 autisti da assumere a tempo indeterminatoL’Azienda Siciliana Trasporti ha pubblicato un bando di selezione pubblico per l’assunzione di 73 autisti di autobus con contratto a... Aggiornamenti e notizie su Veritas cerca Argomenti discussi: Veritas a caccia di netturbini per la stagione estiva: contratti e paghe; AIR Campania: priorità ai servizi, respinte 26 richieste il ruolo di rappresentante di lista per il referendum. La Regione cerca autisti e manutentori di busSono 76 le posizioni lavorative che la regione mette a disposizione tra conducenti di linea e addetti alla manutenzione dei mezzi. Un'opportunità nel trasporto pubblico locale grazie al apposito ... rainews.it