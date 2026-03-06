In arrivo 8 nuove telecamere a lettura targhe

L’amministrazione comunale di Trebaseleghe ha annunciato l’installazione di otto nuove telecamere a lettura targhe, come parte delle iniziative per migliorare la sicurezza urbana. Questi dispositivi si aggiungono alle telecamere già presenti sul territorio e sono destinati a potenziare il monitoraggio delle strade comunali. L’obiettivo è rafforzare le attività di controllo e garantire una maggiore sorveglianza nella zona.

Prosegue a Trebaseleghe l'impegno dell'amministrazione comunale al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale. Investimento previsto di 50mila euro. Al vaglio anche la possibilità di installare nuovi dispositivi di controllo semaforico L'amministrazione comunale di Trebaseleghe prosegue il proprio impegno sul fronte della sicurezza urbana, con un rafforzamento delle attività di controllo del territorio e con nuovi investimenti nel sistema di videosorveglianza. L'azione si fonda sul lavoro quotidiano della Polizia Locale e su un progressivo potenziamento degli strumenti tecnologici a supporto delle attività di prevenzione e di indagine.