Da venerdì 13 marzo la strada della Forra riapre al traffico e resterà aperta fino in autunno. La provinciale, molto frequentata, permette di raggiungere le frazioni collinari di Tremosine partendo dalla Gardesana. È una strada che Winston Churchill definì l’ottava meraviglia del mondo, e adesso torna percorribile dopo i lavori di riqualificazione.

Tremosine (Brescia), 11 marzo 2026 – Da venerdì e fino in autunno la strada della Forra tornerà transitabile, consentendo di raggiungere le frazioni collinari del paese dalla gardesana, percorrendo quella che Winston Churchill definì l’ottava meraviglia del Mondo. Winston Churchill al suo tavolo di lavoro in una foto senza data. ANSA Il via libera da venerdì 13 marzo. Dopo settimane di interventi tecnici complessi, la suggestiva Provinciale 38 Tremosine-Tignale, conosciuta in tutto il mondo come “ Strada della Forra”, tornerà percorribile a partire dalle 16.30 di venerdì 13 marzo. La via, celebre per i suoi panorami mozzafiato incastonati nella roccia, era stata nuovamente chiusa lo scorso 2 febbraio per permettere la seconda fase di un imponente piano di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strada della Forra, da venerdì 13 marzo riapre la suggestiva provinciale amata da Winston Churchill

