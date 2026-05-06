' Vox per Saecula | 1000 anni di canto nell' Abbazia di Pomposa' concerto per le celebrazioni

In occasione del millesimo anniversario dell’Abbazia di Pomposa, si terrà un concerto domenica 10 alle 17 presso l’abbazia stessa. L’evento, organizzato dalla Diocesi di Ferrara e dal Comitato per le celebrazioni, si intitola “Vox per Saecula: Mille anni di canto nell’Abbazia di Pomposa”. L’appuntamento fa parte delle iniziative per celebrare i mille anni di storia dell’abbazia, con un programma dedicato alla musica sacra.

Nel quadro delle celebrazioni per il millenario dell’Abbazia di Pomposa, la Diocesi di Ferrara insieme al Comitato per le celebrazioni, promuove per domenica 10 (ore 17) e presso l'Abbazia stessa, un concerto dal titolo 'Vox per Saecula: Mille anni di canto nell'Abbazia di Pomposa'.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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