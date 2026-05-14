Colleferro Una bellissima e affascinante esperienza immersiva degli studenti della Scuola Media Leonardo Da Vinci | attori a teatro con Iliade Divina Commedia e Promessi Sposi…

Gli studenti della Scuola Media “Leonardo Da Vinci” di Colleferro hanno partecipato a un progetto che li ha visti protagonisti come attori in rappresentazioni teatrali tratte da classici della letteratura italiana e greca. Le rappresentazioni sono state ispirate a “Iliade”, “Divina Commedia” e “I Promessi Sposi”. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi in un’esperienza immersiva, portandoli a interpretare personaggi e scene di testi storici e letterari famosi. Le esibizioni si sono svolte in un contesto che ha privilegiato l’interattività e la partecipazione.

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