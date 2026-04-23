Indicazioni nazionali Licei | gli studenti dovranno leggere 6 libri in 2 anni I promessi sposi slittano al quarto anno la Divina commedia tra terzo e quarto

Le nuove Indicazioni nazionali per i licei stabiliscono che gli studenti devono leggere sei libri in due anni. Tra le opere previste, i Promessi Sposi vengono spostati al quarto anno, mentre la Divina Commedia è inserita tra il terzo e il quarto anno. La bozza, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, e del Merito, modifica le modalità di insegnamento della letteratura italiana nelle scuole superiori.