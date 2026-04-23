Indicazioni nazionali Licei | gli studenti dovranno leggere 6 libri in 2 anni I promessi sposi dal quarto anno la Divina commedia tra terzo e quarto

Le nuove Indicazioni nazionali per i licei prevedono che gli studenti leggano sei libri in due anni. Tra questi, il testo di narrativa classica sarà richiesto dal quarto anno, mentre tra il terzo e il quarto anno sarà proposto anche un grande poema della letteratura italiana. La bozza, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, modifica le modalità di insegnamento della letteratura nei percorsi scolastici.

La bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, interviene in modo diretto sulle pratiche di insegnamento della letteratura italiana. Tra i passaggi più operativi del documento compare una indicazione precisa: rafforzare la lettura integrale delle opere fin dal primo biennio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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