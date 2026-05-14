Colleferro Dal Comitato di Quartiere Murillo | Lettera aperta sulle cave di Segni – Oltre la burocrazia dei dati serve una visione ambientale reale…

A Colleferro continua a suscitare discussioni sulla questione delle cave di Segni, con il Comitato di Quartiere Murillo che ha pubblicato una lettera aperta. Nel documento si critica la gestione burocratica dei dati e si chiede di guardare oltre le procedure amministrative, puntando a una reale attenzione ambientale. La polemica si inserisce nel quadro di tensioni tra le autorità locali e le associazioni che si occupano di tutela territoriale, alimentando un dibattito acceso sulla compatibilità delle attività estrattive nella zona.

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