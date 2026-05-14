Colleferro Dal Comitato di Quartiere Murillo | Lettera aperta sulle cave di Segni – Oltre la burocrazia dei dati serve una visione ambientale reale…

Da cronachecittadine.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Colleferro continua a suscitare discussioni sulla questione delle cave di Segni, con il Comitato di Quartiere Murillo che ha pubblicato una lettera aperta. Nel documento si critica la gestione burocratica dei dati e si chiede di guardare oltre le procedure amministrative, puntando a una reale attenzione ambientale. La polemica si inserisce nel quadro di tensioni tra le autorità locali e le associazioni che si occupano di tutela territoriale, alimentando un dibattito acceso sulla compatibilità delle attività estrattive nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Non accenna a lenirsi la polemica relativa alle cave di Segni e alla “diatriba” tra il Sindaco di L'articolo Colleferro. Dal Comitato di Quartiere Murillo: «Lettera aperta sulle cave di Segni – Oltre la burocrazia dei dati, serve una visione ambientale reale.» Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro dal comitato di quartiere murillo lettera aperta sulle cave di segni 8211 oltre la burocrazia dei dati serve una visione ambientale reale8230
© Cronachecittadine.it - Colleferro. Dal Comitato di Quartiere Murillo: «Lettera aperta sulle cave di Segni – Oltre la burocrazia dei dati, serve una visione ambientale reale…»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Colleferro. Il Direttivo del Comitato: «Stop ai mezzi pesanti nel Quartiere Murillo dall’11 Maggio: una vittoria storica…»Cronache Cittadine COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta pervenutaci in redazione a firma del Direttivo del Comitato di Quartiere...

Segni. Il Sindaco Moffa scrive al Prefetto a proposito dell’ordinanza sindacale del Comune di Colleferro che limita il traffico ai mezzi pesanti nel Quartiere Murillo…Cronache Cittadine SEGNI COLLEFERRO – A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n.

Argomenti più discussi: Colleferro | Segni. È scontro sull’ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti al Murillo. Il Comitato scrive al Prefetto, Moffa scrive a Sanna...; Lazio in pista nel weekend: Rieti e Colleferro; Fondi ATER, Colleferro esclusa dai 44 milioni regionali: scoppia la protesta. Calamita: Scelta deliberata, la Regione spieghi; Estate da incubo per i pendolari di Roma: due mesi di interruzioni sulle linee ferroviarie.

Contratto dirigenza medica e sanitaria. Dal Comitato di settore via libera ad Atto indirizzo per rinnovo 2022-2024. Ecco le novitàTra le novità, nuove regole per incarichi e progressioni di carriera, valorizzazione dell’ingresso dei giovani dirigenti, riconoscimento della pronta disponibilità anche da remoto e interventi su ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web