Colleferro Dal Comitato di Quartiere Murillo | Lettera aperta sulle cave di Segni – Oltre la burocrazia dei dati serve una visione ambientale reale…
A Colleferro continua a suscitare discussioni sulla questione delle cave di Segni, con il Comitato di Quartiere Murillo che ha pubblicato una lettera aperta. Nel documento si critica la gestione burocratica dei dati e si chiede di guardare oltre le procedure amministrative, puntando a una reale attenzione ambientale. La polemica si inserisce nel quadro di tensioni tra le autorità locali e le associazioni che si occupano di tutela territoriale, alimentando un dibattito acceso sulla compatibilità delle attività estrattive nella zona.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Non accenna a lenirsi la polemica relativa alle cave di Segni e alla “diatriba” tra il Sindaco di L'articolo Colleferro. Dal Comitato di Quartiere Murillo: «Lettera aperta sulle cave di Segni – Oltre la burocrazia dei dati, serve una visione ambientale reale.» Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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