Colleferro Dada Logica Visiting di lavoro alla Scuola Primaria F Barchiesi di docenti dell’Istituto Comprensivo A Sebastiani di Minturno e Spigno

Lunedì 11 maggio, la scuola primaria “F. Barchiesi” di Colleferro Scalo ha ospitato una visita di lavoro organizzata da docenti dell’Istituto Comprensivo “A. Sebastiani” di Minturno e Spigno. L’evento ha coinvolto tutti gli studenti della scuola, che hanno partecipato alle attività previste durante la giornata. La visita è stata finalizzata a scambi di esperienze e approfondimenti tra insegnanti provenienti da differenti istituti. L’attività si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza ulteriori dettagli sulle modalità.

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