Colleferro La scuola primaria Flora Barchiesi ancora protagonista! Progetto Conosci la natura rispetta la natura

A Colleferro si sono conclusi gli incontri in classe legati al progetto “Conosci la natura, rispetta la natura”. Gli incontri sono stati condotti da esperti delle Associazioni Unitre, Proloco Colleferro, Cai sezione di Colleferro e si sono svolti presso la scuola primaria “Flora Barchiesi”. La iniziativa ha coinvolto gli studenti in attività di approfondimento sulla natura e il rispetto ambientale.

Sono stati dieci gli incontri programmati, teorici ed anche pratici, per dare modo ai bambini di affinare la loro sensorialità e fare esperienza diretta con gli elementi naturali che ci circondano. Questo ha permesso loro la conoscenza della nostra natura composta da vari elementi, quali erbe spontanee, coltivate, officinali, alberi di varie specie e da paesaggi urbani e Montani. L’uso di un potente microscopio ha contribuito nella visione e conoscenza delle cellule vegetali che svolgono le funzioni di scambio dei gas, assorbendo così anidride carbonica e rilasciando ossigeno. 29 MAGGIO è prevista una uscita al Bioparco di Roma. Inoltre è in programmazione una uscita in ambiente Montano, nel Comprensorio circostante, per la conoscenza degli Habitat di alta quota, sia del mondo vegetale che animale. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. La scuola primaria “Flora Barchiesi” ancora protagonista! Progetto “Conosci la natura, rispetta la natura” Articoli correlati Colleferro. Progetto “Conosciamo la Natura, rispettiamo la Natura”. Entusiasmo tra i banchi della scuola “Flora Barchiesi”Cronache Cittadine COLLEFERRO – L’Unitre e le altre associazioni Cai – sezione di Colleferro, Pro Loco Colleferro, Oltre il ponte, Fema Ambiente,... Scuola e natura insieme: il progetto “La scuola in giardino” inaugura un nuovo modo di imparare a MassaA Massa, nel cuore della Lunigiana, si apre una nuova pagina per l’istruzione innovativa.