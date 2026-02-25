Presentazione del libro Il Pci a Lanciano Tra storie e memorie di Michele Marino

Sabato 28 febbraio, alle ore 17.30, alla Bottega del Viaggiatore Errante, a Lanciano, si terrà la presentazione del volume “Il Pci a Lanciano. Tra storie e memorie” di Michele Marino. L’iniziativa, promossa da Nuova Gutemberg, in collaborazione con la Pro Loco di Lanciano Aps, si preannuncia come un appuntamento di particolare rilievo culturale e civile per la comunità frentana. Il libro ripercorre la storia del Partito Comunista Italiano a Lanciano, ricostruendo vicende, protagonisti e passaggi cruciali che hanno segnato la vita politica e sociale del territorio. Attraverso documenti, testimonianze e memorie personali, l’autore offre uno spaccato attento e partecipe di una stagione politica che ha inciso profondamente nella storia locale e nazionale. Ad aprire l’incontro sarà l’onorevole Angelo Staniscia. Saranno presenti l’autore Michele Marino e il presidente della Pro Loco, Giuseppe De Pasqua interverrà portando il suo saluto ai partecipanti e coglierà l’occasione per evidenziare il profondo valore dell’iniziativa, intesa non solo come evento di incontro, ma soprattutto come significativo momento di riflessione collettiva e di confronto costruttivo sui temi affrontati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

A Lanciano la presentazione del libro “Digital profiling. L'analisi dell'individuo tra metodologie, tecniche e intelligenza artificiale" di Antonio TetiLa presentazione del nuovo libro di Antonio Teti si terrà a Lanciano, presso la Sala Benito Lanci, sabato 31 gennaio alle 16.

A Lanciano la presentazione del libro di Franco Ciarelli "Rèverie"La Casa Editrice Nuova Gutemberg di Lanciano inaugura il 2026 con la presentazione del libro di Franco Ciarelli,

Temi più discussi: Presentazione del libro Il mestiere di mia madre di Costanza Ghezzi; Presentazione del libro Il becchino di Fabio Amadi; Invito alla presentazione del libro La cena delle anime di Maria Laura Berlinguer; Centro Servizi Culturali - Presentazione del libro del libro Poesie po(e)tabili.

La presentazione del libro ‘Risonanze biologiche’ al polo culturale ArtèmisiaIl volume è rivolto ad insegnanti, dirigenti scolastici, educatori e genitori. Interverranno Riccarda Bernacchi e Sara Condemi ... luccaindiretta.it

Parenzo, la presentazione del libro spacca il Pd: «Iniziativa inopportuna». I cattolici: «Va garantita la democrazia»PADOVA - La presentazione del libro di Davide Parenzo spacca il Pd. Periodicamente ad animare le cronache cittadine sono le sale negate per la promozione di libri e volumi di ... ilgazzettino.it

La Real Sianese 1961, in tutte le sue componenti, si unisce con profondo cordoglio alla San Rocco Calcio e, in modo particolare, al Presidente Michele Marino per la scomparsa del caro padre. In questo momento di immensa tristezza, tutta la nostra società si - facebook.com facebook