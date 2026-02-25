Presentazione del libro Il Pci a Lanciano Tra storie e memorie di Michele Marino

🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 febbraio, alle ore 17.30, alla Bottega del Viaggiatore Errante, a Lanciano, si terrà la presentazione del volume “Il Pci a Lanciano. Tra storie e memorie” di Michele Marino. L’iniziativa, promossa da Nuova Gutemberg, in collaborazione con la Pro Loco di Lanciano Aps, si preannuncia come un appuntamento di particolare rilievo culturale e civile per la comunità frentana. Il libro ripercorre la storia del Partito Comunista Italiano a Lanciano, ricostruendo vicende, protagonisti e passaggi cruciali che hanno segnato la vita politica e sociale del territorio. Attraverso documenti, testimonianze e memorie personali, l’autore offre uno spaccato attento e partecipe di una stagione politica che ha inciso profondamente nella storia locale e nazionale. Ad aprire l’incontro sarà l’onorevole Angelo Staniscia. Saranno presenti l’autore Michele Marino e il presidente della Pro Loco, Giuseppe De Pasqua interverrà portando il suo saluto ai partecipanti e coglierà l’occasione per evidenziare il profondo valore dell’iniziativa, intesa non solo come evento di incontro, ma soprattutto come significativo momento di riflessione collettiva e di confronto costruttivo sui temi affrontati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

