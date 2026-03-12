' L' equazione di Elsa I racconti della Gina' presentazione del libro di Davide Formenti

Sabato 14 alle 16.30, alla biblioteca comunale Rodari di Ferrara, si terrà un incontro con l'autore Davide Formenti. Durante l'evento sarà presentato il suo nuovo libro intitolato

Sarà Davide Formenti il protagonista dell'incontro in programma sabato 14 alle 16.30 alla biblioteca comunale Rodari di Ferrara. L'autore presenterà il suo nuovo libro 'L'equazione di Elsa. I racconti della G.I.N.A'. Dialogherà con l'autore, la scrittrice e giornalista Cinzia Berveglieri. L'incontro, ad ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, sarà animato dalla letture di Silvana Pavani e Daniela Malaguti. Nel 2044, l'umanità si trova sull'orlo di una rivoluzione tecnologica senza precedenti. Un'azienda informatica, al culmine della ricerca scientifica, sta sviluppando il neurone orgoquantico, un'evoluzione delle reti neurali che promette di cambiare per sempre il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

