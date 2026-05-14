? Domande chiave Come faceva Coles a gonfiare i prezzi prima di scontarli?. Quale strategia psicologica nascondeva dietro la campagna Down Down?. Perché la difesa del supermercato ha ammesso la pianificazione preventiva?. Chi sarà il prossimo gigante della distribuzione a finire in tribunale?.? In Breve Prezzi gonfiati per 28 giorni prima di applicare sconti su 245 prodotti specifici.. Giudice Michael O’Bryan ha emesso la sentenza a Melbourne dopo il processo di febbraio.. L'ACCC ha avviato procedimenti simili contro la catena Woolworths a Sydney.. La strategia mirava a mascherare l'inflazione tramite manipolazioni psicologiche dei prezzi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coles, colpo alla catena: il giudice conferma l’inganno sui prezzi

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