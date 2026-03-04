A quasi sette anni dalla notte dell’hotel Champagne, il caso Palamara si avvicina a una conclusione significativa. Cosimo Ferri, coinvolto nel procedimento, torna a ricoprire il ruolo di giudice a Roma, grazie all’intervento della politica. Il centrodestra ha deciso di intervenire, salvando Ferri dalla radiazione e modificando così il corso del procedimento.

A quasi sette anni dalla notte dell’hotel Champagne, sullo scandalo Palamara cala il colpo di spugna definitivo. E non per colpa dei magistrati, come insinuano ogni giorno i sostenitori del Sì al referendum, ma della politica. Con un voto contrario e 14 astensioni, il Consiglio superiore della magistratura ha dato il via libera al rientro in toga di Cosimo Ferri: una scelta attesa dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la mannaia della legge anti-porte girevoli. Così il potente ex deputato renziano, sottosegretario alla Giustizia in tre governi, tornerà ad amministrare torti e ragioni dopo 13 anni tra Parlamento e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scandalo Palamara, il colpo di spugna definitivo: Cosimo Ferri torna giudice a Roma grazie alla politica. Il centrodestra lo salvò dalla radiazione

Riecco Cosimo Maria Ferri, dall’hotel Champagne con Palamara alla platea per il libro di Nordio per una “nuova giustizia”Presentazione in pompa magna alla Camera dei Deputati per l’ultima fatica letteraria del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Una nuova giustizia,...

