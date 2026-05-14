Coldiretti nuovo incarico per Riccardo Piras | dirigerà l’associazione a Imperia

Riccardo Piras è stato nominato direttore della Federazione provinciale di Coldiretti Imperia. In passato, ha ricoperto dal giugno 2017 il ruolo di responsabile provinciale del patronato Epaca Coldiretti di Piacenza. Piras subentra a Domenico Pautasso, che assumerà un nuovo incarico. La nomina è stata annunciata ufficialmente e conferma il suo passaggio alla guida della rappresentanza locale dell’associazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui