Coldiretti nuovo incarico per Riccardo Piras | dirigerà l’associazione a Imperia
Riccardo Piras è stato nominato direttore della Federazione provinciale di Coldiretti Imperia. In passato, ha ricoperto dal giugno 2017 il ruolo di responsabile provinciale del patronato Epaca Coldiretti di Piacenza. Piras subentra a Domenico Pautasso, che assumerà un nuovo incarico. La nomina è stata annunciata ufficialmente e conferma il suo passaggio alla guida della rappresentanza locale dell’associazione.
Riccardo Piras, già responsabile provinciale del patronato Epaca Coldiretti di Piacenza, ruolo che ricopriva dal giugno 2017, è stato nominato nuovo direttore della Federazione provinciale di Coldiretti Imperia, raccogliendo il testimone da Domenico Pautasso, che assumerà il nuovo incarico di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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