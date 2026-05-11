Prestigioso incarico per Michele Mori Dirigerà il più antico teatro coperto del mondo

Michele Mori è stato nominato direttore del teatro più antico coperto al mondo. Attore noto sulla scena italiana, ha interpretato ruoli diversi, tra cui personaggi della commedia dell’arte e figure storiche come Girolamo Salimbeni, un comico e saltimbanco del tardo Cinquecento. La sua carriera comprende numerose performance teatrali, che lo hanno reso uno dei artisti più riconosciuti nel panorama nazionale.

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