Prestigioso incarico per Michele Mori Dirigerà il più antico teatro coperto del mondo
Michele Mori è stato nominato direttore del teatro più antico coperto al mondo. Attore noto sulla scena italiana, ha interpretato ruoli diversi, tra cui personaggi della commedia dell’arte e figure storiche come Girolamo Salimbeni, un comico e saltimbanco del tardo Cinquecento. La sua carriera comprende numerose performance teatrali, che lo hanno reso uno dei artisti più riconosciuti nel panorama nazionale.
Che sia dietro una maschera di commedia dell’arte o nei panni di Girolamo Salimbeni (comico e saltimbanco della fine del 1500), Michele Mori è da anni uno dei più apprezzati attori della scena teatrale italiana. Grazie al legame artistico con la compagnia veneta Stivalaccio Teatro di cui è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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