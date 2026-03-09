A Quartu, Riccardo Piras, un giovane di 25 anni, è deceduto dopo sei giorni di ricovero in ospedale. La tragedia è avvenuta a causa di un incidente tra il suo scooter e un'automobile. La vittima ha subito ferite gravi nell’impatto, che hanno richiesto un intervento medico continuato fino al suo decesso. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

La vita di Riccardo Piras, un giovane di 25 anni, si è spezzata dopo una lunga agonia durata sei giorni, a seguito di uno scontro violento tra il suo scooter e un’automobile. Il dramma ha avuto luogo a Quartu Sant’Elena, in Sardegna, precisamente nell’incrocio tra viale Colombo e via Madrid. Nonostante l’intervento immediato del 118 e il trasferimento d’urgenza all’ospedale Brotzu, le cure mediche non sono riuscite a salvarlo. L’incidente si è verificato lo scorso lunedì, quando il ragazzo stava guidando il proprio mezzo leggero. La collisione con l’auto è stata tale da richiedere un trasporto sanitario immediato verso la struttura ospedaliera più vicina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartu: muore Riccardo Piras dopo sei giorni di agonia

