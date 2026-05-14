Coldiretti cambio di guardia ai vertici

Nella provincia di La Spezia, Coldiretti ha annunciato un cambio ai vertici della sua federazione. Andrea Branda è stato nominato nuovo direttore, prendendo il posto di Paolo Campocci. Quest’ultimo ha deciso di assumere un incarico di rilievo in un’altra regione. La nomina di Branda segna una novità per l’organizzazione agricola locale.

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Andrea Branda è il nuovo direttore della Federazione provinciale di Coldiretti La Spezia. E’ subentrato a Paolo Campocci che andrà a ricoprire un importante incarico in un’altra regione. Dopo l’esperienza maturata nel ruolo di segretario di zona di Coldiretti a Acqui Terme e Ovada seguendo da vicino il rapporto con le imprese agricole e le dinamiche territoriali, il nuovo direttore arriva alla guida delle Federazioni di Genova e La Spezia. Un percorso professionale sviluppato all’interno del sistema Coldiretti che lo porta ora ad assumere la direzione delle due federazioni liguri. Il passaggio di consegne (nella foto) si è svolto alla presenza di Sara Paraluppi, capo area organizzazione della Confederazione e del delegato Confederale Bruno Rivarossa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coldiretti, cambio di guardia ai vertici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cambio ai vertici: Bressan alla guida di ADHR GroupADHR Group ha inaugurato il 2026 con la nomina di Elisabetta Bressan (nella foto in alto) nel ruolo di direttore generale. Cambio ai vertici dei carabinieri: nuovi incarichi e passaggio di consegneImportanti novità nell’assetto dell’Arma dei carabinieri nel territorio lagunare. Argomenti più discussi: Coldiretti, cambio di guardia ai vertici; Commercio su aree pubbliche, Dario Spinnato entra nella commissione comunale; Guerra e rincari, In due mesi oltre 3.600 euro in più per ogni allevatore. Lollobrigida: L'Ue tolga le tasse folli. Commercio su aree pubbliche, Dario Spinnato entra nella commissione comunaleIl sindaco di Piazza Armerina, Antonino Cammarata, ha formalizzato il cambio della guardia nella rappresentanza di Coldiretti all'interno della Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche. start-news.it