Cambio ai vertici dei carabinieri | nuovi incarichi e passaggio di consegne

Nella mattinata di sabato, il maresciallo maggiore ha lasciato il suo ruolo a Porto Garibaldi, dove ha incontrato le autorità e la popolazione. È stato ufficializzato il suo passaggio di consegne, che segna un cambiamento nei vertici dell’Arma dei carabinieri nella zona. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, mentre il nuovo comandante ha preso servizio con l’obiettivo di assumere i nuovi incarichi.

Importanti novità nell’assetto dell’Arma dei carabinieri nel territorio lagunare. Nella mattinata di sabato 2, il maresciallo maggiore Fabio Bruno ha ufficialmente salutato le autorità e la cittadinanza di Porto Garibaldi, assumendo un nuovo e prestigioso incarico fiduciario come comandante del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate AslTo3, cambio al vertice di due dei cinque distretti territoriali: i nuovi incarichiCambio al vertice di due dei cinque distretti territoriali dell’AslTo3: Antonino Lentini è stato nominato direttore del Distretto Area Metropolitana... Humanitas, passaggio di consegne. Massimo Piazzi nuovo presidente. Appello ai giovani e ai pensionatiArcola (La Spezia), 22 aprile 2026 – Porte aperte a tutti, in particolare ai giovani, iniziative sul territorio, una rete di volontariato che non... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Iveco Group: cambio ai vertici di Fpt Industrial, Simone Curti succede a Sylvain Blaise alla guida della business unit Powertrain; Cambio ai vertici la settimana prossima: Consob, corsa a due. Per l'Antitrust ipotesi Guido Stazi; Cambio ai vertici di IACC: Farina lascia la presidenza, Villani lo sostuisce; ?Cambio ai vertici in casa Autopromotec: Enrica Lazzarini è la nuova CEO. Cambio ai vertici la settimana prossima: Consob, corsa a due. Per l’Antitrust ipotesi Guido StaziBraccio di ferro sulla presidenza di Consob, dove la candidatura del sottosegretario all’Economia Freni, ha finora incontrato la ferma contrarietà del vicepremier Antonio Tajani. Martedì atteso il Con ... corriere.it Cambio ai vertici della FOSITCambio ai vertici della FOSIT Daria Lepori è stata nominata presidente della Federazione delle ONG della Svizzera italiana (FOSIT). laregione.ch Il cambio di piani non è passato inosservato all’opposizione, che l’indomani della seduta accusa la maggioranza di Roberto Dipiazza di anteporre i «continui litigi» a un’iniziativa di estrema utilità per i cittadini più vulnerabili. Critiche subito rimandate al mittent - facebook.com facebook #BernardoSilva al posto di chi Cambio modulo e sacrifici x.com