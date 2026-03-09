Cambio ai vertici | Bressan alla guida di ADHR Group

ADHR Group ha annunciato il cambio ai vertici con Elisabetta Bressan nominata nuovo direttore generale. La nomina è stata comunicata all'inizio del 2026, segnando un passaggio importante nella gestione dell'azienda. Bressan assume ora questa posizione, sostituendo il precedente dirigente. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale dell'azienda.

ADHR Group ha inaugurato il 2026 con la nomina di Elisabetta Bressan (nella foto in alto) nel ruolo di direttore generale. A lei si affiancano Marina Azzola, come sales director della business line permanent recruitment e Michele Zanichelli (nella foto in alto), sales director della business unit temporary staffing. Bressan, entrata nel 2016 come permanent recruitment operation manager, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino alla posizione di sales and operation director. Un percorso interno che oggi culmina nella direzione generale, con il compito di coordinare le funzioni operative e guidare l’attuazione del piano di sviluppo dell’azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ADHR Group consolida il proprio ruolo: numeri da grande gruppo e nuova guida al femminileUn nuovo direttivo e un piano di sviluppo che punta a rafforzare la presenza in particolare su Emilia-Romagna e Lombardia.

