Colazione curriculum e 750 occasioni | torna il Job Breakfast dell’Università di Udine

Da udinetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università di Udine organizza di nuovo il suo evento chiamato Job Breakfast, un appuntamento che combina la colazione con opportunità di incontro tra studenti e aziende. Durante l'iniziativa, vengono presentate circa 750 occasioni di lavoro o stage, e l'evento può rappresentare un momento di confronto diretto tra candidati e datori di lavoro. La giornata prevede anche la possibilità di discutere di curriculum e di eventuali collaborazioni future.

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È una colazione che può trasformarsi in un colloquio di lavoro, o addirittura nel primo passo verso una carriera. Torna venerdì 15 maggio il Job Breakfast dell’Università di Udine, la manifestazione dedicata all’incontro tra studenti, laureati e mondo del lavoro che quest’anno raggiunge.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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