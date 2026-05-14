Colazione curriculum e 750 occasioni | torna il Job Breakfast dell’Università di Udine
L'Università di Udine organizza di nuovo il suo evento chiamato Job Breakfast, un appuntamento che combina la colazione con opportunità di incontro tra studenti e aziende. Durante l'iniziativa, vengono presentate circa 750 occasioni di lavoro o stage, e l'evento può rappresentare un momento di confronto diretto tra candidati e datori di lavoro. La giornata prevede anche la possibilità di discutere di curriculum e di eventuali collaborazioni future.
È una colazione che può trasformarsi in un colloquio di lavoro, o addirittura nel primo passo verso una carriera. Torna venerdì 15 maggio il Job Breakfast dell’Università di Udine, la manifestazione dedicata all’incontro tra studenti, laureati e mondo del lavoro che quest’anno raggiunge.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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