Dimenticate la notte a Cattolica la festa inizia a colazione | arriva il Breakfast Clubbing

Il primo evento al Racket Bar: dj set internazionali, lifestyle "healthy" e divertimento vista mare dalle 10 del mattino Da New York a Milano, da Firenze a Cattolica. Si chiama Cattolica Breakfast clubbing e sarà il nuovo modo di incontrarsi e vivere la città. Il 22 marzo Cattolica si sveglierà con un battito diverso. Sarà il sole ad accendere i volti e a custodire la musica. È questo il cuore del soft clubbing: un nuovo modo di incontrarsi e vivere la città. La notizia, annunciata sui social domenica scorsa a Cattolica, ha già acceso l’entusiasmo dell’attesa, in un passaparola vibrante e trasversale. Il primo soft clubbing, sostenuto nell’organizzazione dall’Amministrazione comunale, sarà domenica 22 marzo, al Racket Bar, dove, dalle 10 alle 16 si vivrà il luogo tra caffè fumanti, cornetti caldi e drink, accompagnati da una line-up di dj internazionali selezionati dalla direzione artistica quali Federico Grazzini, Supernova, Guru Deejay. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

DELIA INCONTRA I BREAKFAST CLUB

