Incidente sull' Aurelia | si scontrano due auto vettura ribaltata sul fianco

Incidente stradale stamattina a Civitavecchia. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 8:15 sulla via Aurelia, all'altezza di un ristorante del comune della provincia romana. Per cause in corso di accertamento due automobilisti hanno impattato tra loro, in seguito all'urto una delle due vetture si è ribaltata su un fianco. I vigili del fuoco di Civitavecchia giunti sul posto hanno messo in sicurezza le vetture e l'area circostante. Gli occupanti delle auto sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione del traffico veicolare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incidente sull'Aurelia a Tarquinia, autocisterna ribaltata e traffico bloccatoQuesta mattina, lunedì 5 gennaio, si è verificato un incidente sulla strada statale 1 bis, l'Aurelia, a Tarquinia.

Incidente stradale sulla Via Aurelia: un’auto si ribaltaCIVITAVECCHIA – Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 8.15, sulla Via Aurelia, nel territorio comunale di Civitavecchia, all’altezza del ristorante Esterina. civonline.it

Incidente sulla superstrada Sora-Ferentino all’altezza dell’uscita di Frosinone, direzione sud. Un’auto si è ribaltata proprio all’uscita per il capoluogo. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e l’ambulanza. #ciociariaoggi #sora #ferentino - facebook.com facebook