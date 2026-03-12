Scontro tra due auto in strada Prati una si ribalta sul fianco FOTO

Nel primo pomeriggio di giovedì 12 marzo si è verificato un incidente in strada comunale Prati 90 a Pescara. Due automobili sono rimaste coinvolte e una di esse si è ribaltata sul fianco, causando disagi al traffico locale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

L'incidente stradale è avvenuto a Pescara nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, coinvolti nel sinistro un suv della Jeep e una Fiat Panda Un incidente è avvenuto in strada comunale Prati 90 a Pescara nel primo pomeriggio di giovedì 12 marzo.A scontrarsi un, automobile, una Fiat Panda che stava percorrendo via Prati con direzione Spoltore, un suv della Jeep che stava uscendo da una strada privata. L'urto, che è stato tra la parte anteriore della Jeep e il posteriore destro della Panda, ha causato il ribaltamento e la rotazione di quest'ultima. Alla guida della Jeep un uomo di 41 anni mentre al volante della Panda una giovane di 30 anni che è rimasta ferita ma non in maniera grave.