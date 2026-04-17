Una comunità amica per chi combatte alzheimer e parkinson | nel 2026 arriva anche la terapia del circo

Nel 2026 sarà avviata una nuova iniziativa per supportare le persone affette da Alzheimer e Parkinson, con l’introduzione di una terapia proveniente dal circo. Il progetto si inserisce nella collaborazione tra il Comune di Meldola e l’associazione La Rete Magica Odv, che da tempo si dedica ad assistere le famiglie del territorio coinvolte in queste malattie neurodegenerative. La proposta mira a creare una “comunità amica” dedicata a chi combatte queste patologie.