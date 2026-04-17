Una comunità amica per chi combatte alzheimer e parkinson | nel 2026 arriva anche la terapia del circo
Nel 2026 sarà avviata una nuova iniziativa per supportare le persone affette da Alzheimer e Parkinson, con l’introduzione di una terapia proveniente dal circo. Il progetto si inserisce nella collaborazione tra il Comune di Meldola e l’associazione La Rete Magica Odv, che da tempo si dedica ad assistere le famiglie del territorio coinvolte in queste malattie neurodegenerative. La proposta mira a creare una “comunità amica” dedicata a chi combatte queste patologie.
Continua la collaborazione tra il Comune di Meldola e l'associazione La Rete Magica Odv, impegnata quotidianamente nel sostenere le famiglie del territorio che affrontano le sfide delle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il Parkinson. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessora ai.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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