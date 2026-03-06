Sassoferrato | comunità amica della demenza il patto per il futuro

Il piccolo comune di Sassoferrato ha ricevuto il riconoscimento ufficiale come comunità amica delle persone con demenza. L’amministrazione locale ha avviato un patto per il futuro, impegnandosi a migliorare il sostegno e i servizi rivolti a chi vive questa condizione. La decisione arriva in un momento in cui l’attenzione sul tema si fa sempre più concreta.

Il piccolo comune appenninico di Sassoferrato ha ottenuto ufficialmente il riconoscimento di comunità amica delle persone con demenza, un traguardo che trasforma l'approccio locale verso la fragilità cognitiva. Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 18:00, si terrà al Piccolo Teatro della Luce in corso Fratelli Rosselli, 20, l'incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto Dfc (Dementia Friendly Community), aperto a tutta la cittadinanza senza biglietto d'ingresso. L'adesione alla rete nazionale gestita dalla Federazione Alzheimer Italia non è un semplice titolo onorifico, ma segna l'inizio di un percorso strutturato per rendere il territorio più accogliente e sicuro vive con demenza e per i loro caregiver. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Temi più discussi: Sassoferrato aderisce al Progetto promosso dalla Federazione Alzheimer Italia; Sassoferrato diventa Dementia Friendly: incontro il 6 marzo; La città è Dementia friendly, Alzheimer e fragilità nel segno dell’inclusione; Sassoferrato diventa Dementia Friendly Community. Incontro DFC Sassoferrato – Una comunità che non dimentica venerdì 6 marzo al Piccolo Teatro della Luce.

