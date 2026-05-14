Codex Apium | il mistero del manoscritto perduto sfida il Museo
Nel 2023, il Museo ha annunciato la scomparsa di un manoscritto risalente al XVI secolo, noto come Codex Apium. Il documento, attribuito a un frate chiamato Padronsi, non è stato ancora ritrovato. Le autorità stanno indagando sulla sua sparizione e stanno esaminando le registrazioni interne e le telecamere di sorveglianza. La vicenda ha suscitato interesse tra gli esperti di storia e conservazione.
? Domande chiave Chi era il frate Padronsi e quale segreto nascondeva?. Come si può ritrovare un manoscritto scomparso tra le sale museali?. Quali indizi logici servono per decifrare il misterioso Codex Apium?. Dove si nascondono i codici segreti del convento di San Francesco?.? In Breve Evento si svolge il 15, 16 e 17 maggio presso il Museo di Serra de’ Conti.. Narrazione ispirata alla tragica fine del frate Padronsi avvenuta nel 1836.. Prenotazioni disponibili al numero 0731871739 o via email [email protected].. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio storico del convento di San Francesco.. Il Museo delle Arti Monastiche di Serra de’ Conti organizza nei giorni 15, 16 e 17 maggio una nuova sfida enigmistica denominata Codex Apium – Il manoscritto perduto, trasformando i suoi spazi in un’arena per investigatori.🔗 Leggi su Ameve.eu
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