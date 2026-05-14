Codex Apium | il mistero del manoscritto perduto sfida il Museo

Nel 2023, il Museo ha annunciato la scomparsa di un manoscritto risalente al XVI secolo, noto come Codex Apium. Il documento, attribuito a un frate chiamato Padronsi, non è stato ancora ritrovato. Le autorità stanno indagando sulla sua sparizione e stanno esaminando le registrazioni interne e le telecamere di sorveglianza. La vicenda ha suscitato interesse tra gli esperti di storia e conservazione.

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