I Litfiba hanno annunciato il ritorno di 17 Re, un brano incluso in un loro album del 1986. La canzone, considerata un pezzo fondamentale del repertorio della band, era rimasta sconosciuta per molti anni e ora viene resa nuovamente disponibile al pubblico. La scoperta del brano perduto ha suscitato interesse tra gli appassionati di musica e fan storici del gruppo.

I Litfiba tornano al centro della scena musicale con la pubblicazione di 17 Re, il brano che dà il nome all’album cult del 1986, rimasto per decenni un enigma discografico. La band, composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, celebra i quarant’anni di quel lavoro iconico con un singolo che esce venerdì 17 aprile e un tour nazionale che inizierà il 27 giugno 2026. Il mistero risolto di un brano rimasto nell’ombra. Per quarant’anni una canzone è stata considerata un segreto della musica italiana. Nel 1986, durante la creazione dell’album che ne portava il titolo, il pezzo 17 Re non fu inserito nella lista delle tracce perché non appariva in linea con il resto del disco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Litfiba: svelato il mistero di 17 Re, torna il brano perduto

LITFIBA 40 ANNI DI 17 RE TOUR con Gianni Maroccolo

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