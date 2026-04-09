Dal 7 aprile entra in vigore una nuova legge che mira a contrastare i falsi artigiani, eliminando le cosiddette “etichette creative”. La normativa prevede sanzioni più severe per chi esercita attività artigianali senza i requisiti richiesti e introduce controlli più stringenti per tutelare i consumatori. La modifica normativa rappresenta un passo importante nella lotta contro le frodi nel settore artigianale.

Una rivoluzione che mette fine all’era delle “etichette creative”. Dal 7 aprile, la legge annuale per le piccole imprese impone una linea di demarcazione netta: il termine “artigiano” e “artigianale” può essere utilizzato solo se dietro al prodotto o servizio c’è un vero artigiano iscritto all’albo delle imprese artigiane della Camera di commercio, con le sue competenze e il suo lavoro manuale. La normativa prevede sanzioni per chi tenta di trarre in inganno il consumatore: l’uso improprio del termine comporterà una multa pari all’1% del fatturato, con un valore minimo fissato a 25mila euro. L’obiettivo è colpire la concorrenza sleale praticata da tutti coloro che utilizzano il fascino del prodotto artigiano come mero strumento di marketing. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Multe ai falsi artigiani: una vittoria della Cna

Dal 7 aprile multe fino a 25.000 euro per i falsi artigianiUna nuova norma entra in vigore il 7 aprile nel Friuli-Venezia Giulia per sanzionare l’uso improprio dei termini artigianato e artigianale.

Stop ai falsi artigiani: ora scatta la sanzione per chi "inganna" gli acquirentiUna norma per mettere un freno ai falsi artigiani in Puglia, con tanto di multa per chi si spaccia per tale.

Temi più discussi: Stop ai falsi artigiani: dal 7 aprile scattano multe a partire da 25mila euro; Multe ai falsi artigiani: una vittoria della Cna; Addio al finto artigianato: dal 7 aprile scattano multe record da 25mila euro; Stretta sui falsi artigiani: multe da 25mila euro.

Multe ai falsi artigiani: una vittoria della CnaUna rivoluzione che mette fine all’era delle etichette creative. Dal 7 aprile, la legge annuale per le piccole imrpese ... msn.com

Stop ai finti artigiani: stretta sulle etichette, multe fino a 25mila euro anche in provincia di ImperiaImperia. Scatta da oggi, 7 aprile, la stretta contro i finti artigiani: il termine artigianale potrà essere utilizzato solo da chi è realmente iscritto all’albo delle imprese artigiane. riviera24.it

La Polizia di Parma ha sequestrato un monopattino elettrico modificato che superava i 100 km/h; multe per oltre 6.000 euro al conducente. https://auto.everyeye.it/notizie/parma-fermato-monopattino-elettrico-truccato-2-motori-raggiungeva-100-km-h-870407. - facebook.com facebook

Le multe sulle piste aumentate fino al 266%: «Incidenti diminuiti, ma resta l’imprudenza» x.com