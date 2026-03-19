Artigiani in classe | CNA Arezzo porta l’impresa tra i banchi di scuola a Foiano della Chiana

Oggi all’Istituto Omnicomprensivo “Guido Marcelli” di Foiano della Chiana si è svolta l’iniziativa “Artigiani in classe” promossa da CNA Arezzo. L’evento ha visto artigiani e rappresentanti dell’associazione incontrare gli studenti per parlare di mestieri, esperienze e opportunità di lavoro legate all’artigianato. La giornata ha coinvolto i ragazzi in attività e discussioni dirette con professionisti del settore.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Avvicinare i giovani al mondo dell’impresa, raccontare mestieri, esperienze e opportunità concrete: è questo l’obiettivo d i “Artigiani in classe”, l’iniziativa promossa da CNA Arezz o che si è svolta stamani all’Istituto Omnicomprensivo “Guido Marcelli” di Foiano. Un momento di confronto diretto tra studenti e artigiani, pensato per orientare le nuove generazioni e valorizzare il saper fare come scelta di futuro. Ad aprire l’incontro è stata la dirigente scolastica Anna Bernardini, che ha sottolineato il valore di un progetto consolidato: «“Artigiani in classe” nasce da una collaborazione storica con CNA e rappresenta un percorso formativo importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Artigiani in classe”: CNA Arezzo porta l’impresa tra i banchi di scuola a Foiano della Chiana Articoli correlati Incidente tra auto e camion sulla S.P. 13 a Foiano della Chiana: tre feritiConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Creare ponti tra scuola e impresa: gli artigiani al fianco di EnaipTrasmettere competenze, esperienza, mentalità professionale: è questo il cuore del percorso che vede Confartigianato Imprese Lecco affiancare Enaip... Una selezione di notizie su Foiano della Chiana Cna, riparte Artigiani in classe con le scuole delle cinque vallateArezzo, 3 ottobre 2025 – Riparte anche nell’anno scolastico 2025/2026 l’iniziativa di CNA Artigiani in classe, rafforzata dal protocollo di intesa firmato questa estate a livello nazionale con il ... lanazione.it Artigiani in classe, gli imprenditori locali raccontano il loro percorsoSANSEPOLCROTorna stamani a Sansepolcro l’iniziativa Artigiani in classe, che vede in prima linea Cna Arezzo e Arti – Centri per l’Impiego della Regione. La scuola è di nuovo il liceo delle scienze ... lanazione.it