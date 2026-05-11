All’asta i gioielli personali di Claudia Cardinale a Parigi | il valore storico degli oggetti oltre al prezzo di mercato

Una collezione di gioielli appartenuti all’attrice Claudia Cardinale sarà messa all’asta presso la casa d’aste Christie’s a Parigi. La vendita comprende alcuni dei suoi effetti personali, e la casa d’aste ha annunciato la data dell’evento. Claudia Cardinale è deceduta lo scorso 23 settembre all’età di 87 anni. La selezione di pezzi include oggetti di valore storico e personale, e il loro prezzo di mercato è stato reso noto.

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