All’asta i gioielli personali di Claudia Cardinale a Parigi | il valore storico degli oggetti oltre al prezzo di mercato
Una collezione di gioielli appartenuti all’attrice Claudia Cardinale sarà messa all’asta presso la casa d’aste Christie’s a Parigi. La vendita comprende alcuni dei suoi effetti personali, e la casa d’aste ha annunciato la data dell’evento. Claudia Cardinale è deceduta lo scorso 23 settembre all’età di 87 anni. La selezione di pezzi include oggetti di valore storico e personale, e il loro prezzo di mercato è stato reso noto.
Una selezione di gioielli appartenuti all’attrice Claudia Cardinale, morta all’età di 87 anni lo scorso 23 settembre, sarà in vendita da Christie’s a Parigi, come ha reso noto oggi la casa d’aste. La collezione sarà un pezzo fondamentale dell’asta “Joaillerie Paris”, che è stata programmata online dal 19 al 26 giugno, in un calendario che segue di poche settimane le celebrazioni dedicate all’attrice al Festival di Cannes. L’evento cinematografico che, tra le tante cose, elogerà la figura dell’attrice italiana, si terrà a 65 anni dal suo debutto sul red carpet, nel 1961. Venti dei suoi gioielli personali verrano messi in mostra e in vendita:...🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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