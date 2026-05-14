Un'azienda belga ha sviluppato una tecnologia chiamata Classified Powershift che utilizza un riduttore meccanico integrato nel mozzo per modificare la velocità dell’albero di uscita. Questa soluzione permette di creare l’effetto di una doppia corona senza doverla installare fisicamente sulla bicicletta. Il meccanismo, inserito all’interno del mozzo, consente di variare la marcia senza cambiare il rapporto tra pignone e corona. La novità potrebbe influenzare il modo in cui si progettano e si utilizzano i sistemi di trasmissione.

Nella rincorsa alla trasmissione monocorona, che come abbiamo visto soprattutto in questo articolo può venir buona per i professionisti ma un po’ meno per i cicloamatori, in un orizzonte di tempo ancora indefinito c’è sempre da considerare la variabile legata al cambio interno al mozzo. Sistemi simili esistono e sono anche affidabili: i più famosi sono quelli proposti da Shimano o da Rohloff, ma a causa dei pesi consistenti e del numero di combinazioni limitate, sono relegati più che altro ad un utilizzo urban, magari legati alla trasmissione a cinghia. Poi c'è il Powershift, dell’azienda belga Classified, che un cambio interno vero e proprio non lo è, ma che per un periodo di tempo ha fatto fortemente parlare di sé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Classified Powershift: il futuro sarà con la doppia "virtuale"?

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