Kenan Yildiz, chiamato anche il “Principe” da Luciano Spalletti, ha realizzato una doppia doppia nelle ultime partite e ha appena firmato un rinnovo con la Juventus. La società ha annunciato ufficialmente il suo ruolo centrale nel progetto tecnico, confermando il suo status di giovane talento imprescindibile per il futuro della squadra. La sua crescita continua a suscitare grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

L’investitura è ufficiale e arriva direttamente dal cuore della Continassa: Kenan Yildiz è il nuovo fulcro gravitazionale della Juventus di Luciano Spalletti. In un’intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport, il numero 10 bianconero ha confermato il legame viscerale con il tecnico toscano, rivelando i retroscena di un rapporto che va oltre il campo. «È un uomo di emozioni, un grande uomo prima che un tecnico», ha dichiarato il talento turco, commentando con un sorriso l’aneddoto del “tocco alla testa” durante i festeggiamenti per il compleanno dell’allenatore. Spalletti, dal canto suo, ha blindato il suo gioiello con definizioni... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Yildiz il “Principe” di Spalletti: doppia doppia e rinnovo record con la Juve

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