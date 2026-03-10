Maturità 2026 metà dei candidati conferma i riti dei 100 giorni e della gita di quinto | il sondaggio Skuolanet segnala feste private in crescita e netta preferenza per i viaggi all’estero

Il sondaggio di Skuola.net rivela che circa la metà degli studenti che si preparano alla Maturità 2026 intende mantenere i tradizionali riti dei 100 giorni e della gita di quinto. Le feste private sono in aumento rispetto agli anni scorsi, mentre una netta preferenza si registra per i viaggi all’estero. Martedì 10 marzo segna i 100 giorni prima della prima prova scritta, prevista per il 18 giugno.

Martedì 10 marzo coincide con i “100 giorni” che precedono la prima prova scritta della Maturità 2026, fissata per giovedì 18 giugno, e il passaggio mantiene un forte valore simbolico nel percorso verso l’Esame di Stato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

