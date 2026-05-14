Classici | Jannik Sinner - Steve Johnson Roma 2019

Steve Johnson lascia il Centrale del Foro Italico dopo aver perso contro Jannik Sinner nel primo turno degli Internazionali di Roma del 2019. La stretta di mano con l’avversario è stata caratterizzata da un gesto cordiale, anche se il suo volto mostrava chiaramente delusione e rammarico per l’esito della partita. Il pubblico assisteva alla scena in un’atmosfera di rispetto reciproco.

Steve Johnson sta uscendo dal Centrale del Foro Italico. Anche la sua stretta di mano, comunque cordiale, con l’avversario che lo ha appena battuto al primo turno degli Internazionali, sembra inconsolabile. Ha 30 anni il tennista statunitense, non è mai stato granché su terra battuta ma nel 2018 ha comunque vinto due ATP 250 su questa superficie, a Houston (una terra più rapida), ed è un tennista di valore. E poi, è una sfida tra il numero 59 e il numero 263 del mondo, quella che ha appena perso. Johnson, quindi, si precipita negli spogliatoi, e per prima cosa prende il suo cellulare. «Quando sono arrivato nello spogliatoio ho chiamato il mio agente e gli ho detto di cancellare i miei impegni successivi.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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