Durante questa stagione, Carlos Alcaraz non è riuscito a conquistare nessuno dei due tornei ATP di Indian Wells e Miami, i primi due Masters 1000 dell’anno. Le sue attività extrasportive sono state oggetto di discussione, con alcune fonti che evidenziano un eccesso di impegni fuori dal campo. Entrambi i tornei si sono conclusi senza vittorie per lo spagnolo, che ha partecipato a entrambe le manifestazioni.

I dati certificano come, anche quest’anno, Carlos Alcaraz non sia riuscito a portare a casa almeno uno dei tornei ATP di Indian Wells o Miami, primi due Masters 1000 della stagione. Lo spagnolo ha confermato le sue difficoltà nei tornei del Sunshine Double e a Miami si è arreso nei sedicesimi di finale contro Sebastian Korda. L’ex tennista americano Steve Johnson, durante l’ultima puntata di “Nothing Major”, ha illustrato una teoria sulle difficoltà di Alcaraz in questi due tornei. Johnson pensa che ci possano essere “ troppe attività extra” per il tennista spagnolo in questi tornei negli Stati Uniti. L’analisi delle prestazioni di Alcaraz e le possibili spiegazioni: “ Carlos Alcaraz non sembrava sé stesso nel match con Korda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Steve Johnson: “Ci sono troppe attività extra campo per Alcaraz a Indian Wells e Miami”

Articoli correlati

Leggi anche: Sinner e l’abbraccio con Alcaraz a Miami: i complimenti di Carlos per il trionfo a Indian Wells

Tennis, Indian Wells: avanti Alcaraz e Djokovic, oggi in campo SinnerLe ultime dal Masters 1000 di Indian Wells, prima grande prova della stagione 2026.

Tutto quello che riguarda Steve Johnson

Temi più discussi: Notizie Steve Johnson - Alejandro Tabilo: San Diego Open Men's Singles - - Tennis; Notizie Pablo Carreño/Alex de Minaur - Steve Johnson/Austin Krajicek: Cincinnati Men's Doubles - - Tennis; MATTEO MANCUSO: il video di Solar Wind ft. Steve Vai dal nuovo album Route 96; Steve Johnson/Tommy Paul - Wesley Koolhof/Nikola Mektic Riassunto della partita.

Steve Johnson: Ci sono troppe attività extra campo per Alcaraz a Indian Wells e MiamiI dati certificano come, anche quest'anno, Carlos Alcaraz non sia riuscito a portare a casa almeno uno dei tornei ATP di Indian Wells o Miami, primi due ... oasport.it

Steve Johnson ha una teoria sulle difficoltà di Carlos Alcaraz a Indian Wells e MiamiLex tennista americano ha parlato delle sconfitte del numero 1 del mondo nei tornei sul cemento Usa ... msn.com

- NOVITA' SULLE PIATTAFORME - Empire State con Liam Hemsworth, Michael Angarano, Dwayne Johnson, Paul Ben-Victor, Jerry Ferrara - PRIME VIDEO Il film è la cronaca di una rapina ai danni di una compagnia di New York produttrice di mezzi corazzati - facebook.com facebook