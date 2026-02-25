Jannik Sinner Steve Johnson | Se perde ancora il peggiore degli scenari

La sconfitta contro Mensik ha confermato una tendenza negativa che sta accompagnando Jannik Sinner da inizio anno. Nonostante il numero due si dica tranquillo, il mondo del tennis non nasconde le proprie preoccupazioni. Almeno per quello che potrebbe essere il futuro. Tra questi c'è Steve Johnson. Intervistato da We Love Tennis, l'ex tennista esprime i propri dubbi: "Ad ora non c’è motivo di farsi prendere dal panico e da preoccuparsi ma se non vince almeno uno tra Indian Wells o Miami beh dovremo iniziare a farci delle domande. E dovremo farcele perché è molto bravo e si è guadagnato tutto ciò". Insomma, "se dovesse iniziare a perdere più spesso contro giocatori diversi da Carlos, sarebbe piuttosto sconcertante". Dubbi sono stati espressi anche da Greg Rusedski. "Lui ha perso dei match in due tornei di fila e questo è un evento raro - afferma l'ex giocatore e oggi tennista -. Non sono certo che lui stia perdendo forma o altro", ma "credo che un gruppo di altri giocatori si sta avvicinando e in fondo questo è quello che vogliono vedere gli appassionati". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche:

Sinner perde ancora ma risorgerà: crisi psicologica o fisica per il grande Jannik? Obiettivo: Roma 2026

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik perde il primo set

Temi più discussi: Steve Johnson punge Jannik Sinner: Se non vince a Indian Wells e a Miami, dovremo porci delle domande; Se Sinner non vince a Indian Wells o Miami dovremo iniziare a farci domande; Alcuni ex tennisti spiegano perché Alcaraz dovrebbe guadagnare più di Sinner; Jannik Sinner, un ex tennista rigira il dito nella piaga e fissa una scadenza.

Steve Johnson punge Jannik Sinner: Se non vince a Indian Wells e a Miami, dovremo porci delle domandeJannik Sinner si prepara alla trasferta americana con sensazioni diverse da quelle che avrebbe voluto. L’inizio di stagione, infatti, è stato meno ... oasport.it

Steve Johnson su Sinner: Se non vince Indian Wells o Miami dovremo farci due domandeArrivano nuovi attacchi nei confronti del numero due al mondo Jannik Sinner. Anche l’ex tennista ha rilasciato dichiarazioni criptiche L’inizio stagione di Jannik Sinner non è stato semplice e sicuram ... tennisitaliano.it

Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook