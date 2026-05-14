La Lega Serie A aveva previsto che il derby di Roma tra la squadra locale e la Lazio potesse essere disputato di domenica alle 12, e questa decisione è stata confermata. La disputa riguardava la possibilità di programmare l'incontro in quella fascia oraria senza influenze sulla sicurezza pubblica. Dopo verifiche, è stato stabilito che le partite correlate si svolgono regolarmente in quella fascia oraria, senza restrizioni legate all’ordine pubblico.

Clamoroso ribaltone, aveva ragione la Lega Calcio Serie A: il derby dell’Olimpico Roma-Lazio e le partite ad esso collegate si possono giocare di domenica all’ora di pranzo senza che ci siano preclusioni per l’ordine pubblico. Fischio d’inizio alle 12, così da guadagnare spazio e tempo rispetto alla finale degli Internazionali d’Italia programmata nel vicinissimo Foro Italico per le 17 alla presenza (si spera) di Jannik Sinner e sotto gli occhi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’esito dell’ennesima giornata di trattative frenetiche è sorprendente. La Lega e la Prefettura di Roma si sono accordate in extremis dopo che il Tar del Lazio aveva deciso di non decidere, rispendendo la materia del contendere all’Avvocatura di Stato perché si facesse carico di mediare tra le posizioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Clamoroso, aveva ragione la Lega Serie A: il derby di Roma domenica alle 12

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L’ennesimo disastro della lega! Derby a pranzo

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