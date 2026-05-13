Oggi si giocano i quarti di finale degli Internazionali, con l'incontro tra Darderi e Jodar che apre la giornata alle 20.30 sul campo centrale. La manifestazione inizia alle 13 con le sfide tra Jessica Pegula e Iga Swiatek. La giornata prosegue con altri incontri in programma, senza ulteriori dettagli sui match successivi.

Gli Internazionali di Roma saranno in diretta sui canali di Sky Sport, il torneo femminile sarà visibile su SuperTennis. Un match al giorno andrà in chiaro su TV8. Diretta testuale su Gazzetta.it Per Luciano quello di domani sarà il primo quarto di finale 1000 in carriera, dopo la bellissima vittoria in rimonta contro Alexander Zverev. L'azzurro, dopo aver perso 6-1 il primo set e aver annullato 4 match point nel tie-break del secondo set, ha vinto addirittura per 6-0 al terzo. Dominando, finendo in lacrime per l'emozione. E sfiderà Rafael Jodar, n.32 del tabellone, uno dei giocatori più in forma del circuito. E tra i più temuti, nonostante abbia solo 19 anni, essendo anche il primo teenager a raggiungere i quarti di finale a Roma dal 2007, quando l'impresa riuscì a Novak Djokovic.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Internazionali: oggi primo giorno dei quarti, dalle 20.30 Darderi-Jodar

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