La contestazione nei confronti della dirigenza continua a coinvolgere la Curva Sud del Milan, con l’esposizione di nuovi striscioni davanti allo stadio. I manifestanti hanno rivolto critiche specifiche alla gestione aziendale, puntando il dito contro il presidente. Le scritte sono state affisse in modo visibile e continuano a suscitare reazioni tra i tifosi e le autorità. La situazione si aggiunge alle tensioni già presenti nel settore dei supporter, senza yet una risoluzione immediata.

Non si placano le voci su una possibile rivoluzione del Milan: ci sarebbero ancora tutte le strade aperte per il futuro dei rossoneri, con una certezza, ovvero che la storia con Igli Tare sia ormai alla fine, dopo una sola stagione. In tutto questo, la Curva Sud continua con la sua protesta contro proprietà e non solo. Sono stati avvistati, infatti, altri striscioni davanti a Casa Milan e a Milanello. Ecco la foto direttamente dall'account Instagram della tifoseria organizzata dei rossoneri. Due gli striscioni: "Una società indegna non può essere l'alibi per mancare la qualificazione in Champions!". Diretto quindi alla squadra che deve vincere domenica contro il Genoa e poi contro il Cagliari per giocare la prossima. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Clamoroso a Casa Milan, spuntano nuovi striscioni della Curva: mirino puntato su Furlani

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