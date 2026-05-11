Durante la partita a San Siro, i tifosi della curva Sud hanno abbandonato gli spalti dopo circa cinquanta minuti, lasciando il settore vuoto con il punteggio ancora in corso di svolgimento e un silenzio assordante. Prima di lasciare l’impianto, sono stati esposti cori e striscioni di protesta rivolti all’amministratore delegato della squadra, con l’obiettivo di esprimere dissenso e critiche nei confronti della gestione attuale.

La Curva Sud lasciata vuota dopo appena cinquantarè minuti (sullo 0-3) nell’assordante silenzio di San Siro era l’ultima scena cui nessuno avrebbe voluto assistere nello psicodramma rossonero. Uno sfregio. Il triste epilogo di una serata da incubo, cominciata male e finita peggio per il “povero” Diavolo a cui non è bastato l’orgoglio per evitare l’ennesimo tonfo. Da una parte la strada per la Champions che ora si complica maledettamente, dall’altra la contestazione che non ha risparmiato nessuno. Ancor più feroce nei confronti dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. La Scala del Calcio si ribella e non deve aspettare il triplice fischio per farlo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - San Siro accusa tutti. Corteo, cori e striscioni . La curva prende di mira l’ad rossonero: Furlani out

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delirio per il PULLMAN dell'Inter: San Siro accende il DERBY #Shorts

Notizie correlate

Contestazione Milan, la Curva Sud contro Furlani: striscioni e cori pronti per l’AtalantaLa redazione di Pianeta Milan ha rivelato ieri di una possibile protesta della Curva Sud del Milan nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio...

Milan, notte nera a San Siro: sconfitta e Curva Sud contro Furlani? Domande chiave Perché la Curva Sud ha abbandonato lo stadio al minuto 53? Chi deve assumersi la responsabilità del collasso tattico di Allegri?...

Argomenti più discussi: Inchiesta arbitri e il presunto patto a San Siro: quale è stato il ruolo del manager dell’Inter Schenone?; Inchiesta arbitri, spunta il Patto di San Siro: un dirigente dell'Inter convocato in Procura; Vendita San Siro, no del Riesame a ricorso del dg Malangone: corretto il sequestro di pc e cellulari; La Curva Sud contro tutti. Dal ragionier Furlani alla squadra: si salvano solo Allegri e Tare.

??? Inchiesta arbitri e ‘riunione di San Siro’: da quanto si è saputo, gli inquirenti milanesi, su questo fronte dell’accusa di concorso in frode sportiva per Rocchi, avrebbero elementi che riconducono a quelle più persone, così indicate nell’imputazione, d x.com

Inter, Schenone in procura: secondo il procuratore ha incontrato Rocchi prima del derby a San Siro reddit