A Civitanova, un giovane di 20 anni è stato coinvolto in un episodio che ha visto un uomo fingere un incidente e poi minacciare il ragazzo. Secondo quanto ricostruito, l'aggressore ha usato un espediente per spingere il giovane verso un'area isolata. In seguito, si è lanciato contro il parabrezza dell'auto, creando uno scompiglio e mettendo in atto un tentativo di rapina.

? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a costringere il giovane verso il buio?. Cosa è successo esattamente quando l'uomo si è lanciato sul parabrezza?. Perché il processo a Macerata è stato improvvisamente rinviato?. Come ha fatto la vittima a resistere alle minacce del coltello?.? In Breve Udienza preliminare a Macerata presieduta dal giudice Giovanni Manzoni rinviata al 28 ottobre.. Pubblico ministero Vincenzo Gramuglia coordina l'accusa contro l'imputato Julian Raul Rogani.. Difesa affidata all'avvocato Matteo Mastrocola per contestare i fatti del 20 maggio 2023.. Aggredito costretto a guidare verso zona buia sotto minaccia di coltello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitanova, finto incidente e minacce: tentata rapina a un ventenne

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