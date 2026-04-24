Finto incidente e rapina al bancomat | truffato il 72enne nel Burgraviato

Un uomo ha truffato un uomo di 72 anni sulla strada provinciale 52 a Lagundo, simulando un incidente stradale. Dopo aver attirato l’attenzione della vittima, si è fatto consegnare dei soldi, probabilmente legati a una rapina al bancomat. La vicenda si è verificata nel Burgraviato, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La dinamica e le modalità dell’inganno sono ancora al centro delle indagini.

? Cosa sapere Un uomo truffa una settantadienne sulla SP52 a Lagundo simulando un incidente stradale.. I Carabinieri identificano il sospetto tramite telecamere e una vecchia Seat bianca.. Un uomo è stato identificato dai Carabinieri della stazione di Lagundo dopo aver sottratto 250 euro a una donna di 72 anni lungo la SP52 nel Burgraviato, simulando un incidente stradale con un oggetto metallico. La dinamica si è sviluppata sulla strada provinciale 52, dove il sospettato ha orchestrato un raggiro mirato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo ha colpito l’auto della settantadicenne utilizzando un elemento metallico per provocare un danno apparente allo specchietto retrovisore del proprio veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finto incidente e rapina al bancomat: truffato il 72enne nel Burgraviato Notizie correlate Professore del liceo Galvani di Bologna truffato per 23mila euro: condannato il finto traderBologna, 23 marzo 2026 – Si conoscono al pub e, tra una birra e l’altra, scatta la proposta: “Investi dei soldi con me, sono un esperto in operazioni... 92enne truffato dal finto carabiniere a Venezia, il video del blitz della polizia: 20enne arrestatoA Venezia è stato catturato un giovane tunisino accusato di truffa aggravata ai danni di un anziano di 92 anni di Mirano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Artena: L'anziana non crede al finto carabiniere, chiama quelli veri e fa arrestare il giovane truffatore; I carabinieri della stazione di Albenga hanno arrestato due donne, indagate per una tentata rapina impropria e una serie di furti aggravati, tutti perpetrati nel corso della mattinata di sabato scorso ai danni di diversi esercizi commerciali della zona. Tutto su Prim; Finto carabiniere ruba oro e contanti a un'anziana: truffatori arrestati con il tesoro, a tradirli è un gps; Si mettono d'accordo per la valutazione di un orologio di pregio, ma il falso acquirente lo strappa e scappa: arrestato. «La sua auto coinvolta in una rapina, consegni i gioielli al collega»: la truffa di un finto carabiniere a una 73enneEra arrivato lo scorso marzo alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, poi, diretto in auto a Cortazzone, un piccolo borgo di circa 600 abitanti in provincia di Asti e ... ilmattino.it Sottraggono gioielli e denaro con la truffa del finto maresciallo, arrestatiLa Polizia di Stato di Udine ha arrestato in flagranza tre persone, provenienti da fuori regione, con l’accusa di truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana residente a San Pietro al Natisone. rainews.it Utilizzano il trucco del finto incidente, il malvivente era riuscito a farsi consegnare dall'anziana tutti i contanti e i gioielli di famiglia LEGGI LA NOTIZIA ----> https://cityne.ws/HxrOV - facebook.com facebook