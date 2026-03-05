Prato | tentata truffa del falso carabiniere L’anziano chiama l’Arma vera Arrestato un ventenne

A Prato, un giovane è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver tentato di truffare un uomo di 75 anni fingendosi un carabiniere. L’anziano ha chiamato effettivamente le forze dell’ordine, evitando di cadere nella trappola. Il ragazzo, coinvolto con altri sconosciuti, avrebbe agito per mettere in atto il raggiro. L’operazione si è conclusa con l’arresto del ventenne.

PRATO – Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver voluto perpetrare una truffa ai danni di un 75enne in concorso con altri al momento rimasti sconosciuti. Il giovane, tunisino, irregolare sul territorio, si è presentato presso l'abitazione del pensionato qualificandosi in veste di incaricato di un sedicente maresciallo dei carabinieri. L'anziano, insospettito, con una secondo telefono, è riuscito ad allertare i carabinieri i quali, raggiunta la sua abitazione, hanno sopreso il 20enne ancora all'interno del condominio. Da qui è partita una fuga con inseguimento terminata quando il giovane, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha tentato di nascondersi in alcuni garage sotterranei.