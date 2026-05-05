Una discussione sulla cosiddetta sinistra radical chic sta facendo parlare di sé, con particolare attenzione alle scelte di stile di alcuni esponenti. Si parla di figure che si rivolgono a consulenti di immagine per coordinare abiti e colori in base alle tonalità del proprio viso. La questione riguarda anche il modo in cui alcuni rappresentanti di questa area politica mostrano il proprio stile e cura dell’aspetto personale.

Ma quanto è chic la sinistra radical chic. Quella con l'armocromista che ti abbina il guardaroba all'incarnato del viso. Quella che va in giro col macchinone ma solo se è full electric e soprattutto se non è targato Elon Musk. Quella che bella l'accoglienza, e pure i porti aperti e l'integrazione e il multiculturalismo e le seconde e terze e quarte generazioni che ci pagano la pensione, ma tutto visto dall'attico in centro. Quella che la cultura è cosa sua ma che le vere rivoluzioni (in barba ai libri che nessuno più legge) partono dalle riviste di moda. Un cliché. Chic, per carità, ma pur sempre un cliché. E così non fatichiamo a immaginare...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra dei radical chic veste Albanese

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