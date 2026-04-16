La Lega ha avviato una petizione per opporsi a una decisione della giunta di Roberto Gualtieri riguardante politiche ambientali. La mobilitazione mira a raccogliere firme contro quello che viene definito un provvedimento dannoso per l’ambiente. La richiesta si rivolge ai cittadini interessati a esprimere il loro dissenso. La petizione si concentra su un tema legato alle iniziative della giunta comunale in materia di tutela ambientale.

La Lega si mobilita con una petizione per fermare l’ennesima eco-follia della giunta di Roberto Gualtieri. Dal primo luglio, infatti, come conferma anche Roma Capitale con un comunicato ufficiale, anche le auto elettriche dovranno pagare fino a mille euro l’anno per entrare nelle Ztl. “ Una scelta grave, incoerente e profondamente ingiusta ”, la definisce Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, che intende fermare “l’ennesimo provvedimento vessatorio ai danni dei romani”. Il leghista Santori attacca: “Per anni hanno spinto cittadini e imprese a investire sull’elettrico, promettendo incentivi e agevolazioni. Oggi, invece, trasformano quella scelta in una tassa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, al via petizione della Lega contro le eco-follie di Gualtieri

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