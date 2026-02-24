Pozioni esperimenti e bacchette | a Città della Scienza il weekend dei maghi-scienziati

Le attività di magia e scienza hanno attirato molte famiglie a Città della Scienza nel weekend, grazie a un evento dedicato ai maghi-scienziati. La mostra ha portato esperimenti con pozioni, dimostrazioni di bacchette e giochi interattivi, coinvolgendo grandi e bambini. Le sessioni, programmate per il fine settimana, hanno offerto un'occasione per scoprire come la fantasia si combina con la realtà scientifica. Centinaia di visitatori hanno partecipato alle attività proposte.

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo: un'avventura per tutta la famiglia dove la fantasia incontra la realtà. Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, Città della Scienza si trasforma in un regno incantato per il weekend "La scienza delle pozioni", un appuntamento tra ampolle fumanti e formule misteriose dedicato a piccoli e grandi esploratori pronti a trasformarsi in veri maghi-scienziati. La scienza diventa meraviglia. In una cornice dove il confine tra realtà e fantasia si assottiglia, i visitatori saranno guidati da maghi professionisti in un percorso speciale.

